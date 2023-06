पश्चिम बंगाल: कूच बिहार में दो समूहों में हिंसक झड़प; 1 की मौत, 4 घायल

Highlights पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मंगलवार को हिंसा हुई दो समूहों के बीच झड़प में एक शख्स की मौत घटना में चार लोग घायल

कूच बिहार:पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के गीतलदाहा में मंगलवार सुबह दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में गोली लगने के कारण एक शख्स की मौत हो गई। वहीं, चार अन्य लोग घायल बताए जा रहा है।

बताया जा रहा है कि मृतक का नाम बाबू हक है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंती और मामला शांत कराया। फिलहाल इलाके में पुलिस तैनात है जो किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

कूच बिहार के एसपी सुमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज सुबह कूच बिहार के गीतलदाहा में दो समूहों के बीच झड़प हुई। जानकारी के अनुसार, 5 लोगों को गोली लगी है, जिनमें से एक बाबू हक की मौत हो गई है। स्थिति यह है कि शांतिपूर्ण। पुलिस मौके पर मौजूद है।

West Bengal | A clash broke out between two groups in Gitaldaha, Cooch Behar this morning. As per info, 5 people have received bullet injuries, of which one Babu Hoque has died. The situation is peaceful. Police present on the spot: Sumit Kumar SP, Cooch Behar pic.twitter.com/Zxb9rAmOdq