पश्चिम बंगाल: विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को सौंपी 17 लाख 'फर्जी' मतदाताओं की सूची

Highlights अधिकारी बुधवार को 'फर्जी' मतदाताओं की सूची वाले 24 बैग लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय गए पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा पहचाने गए फर्जी मतदाताओं की सटीक संख्या 16,91,132 है हालाँकि, तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने आरोपों को "पूरी तरह से झूठा" बताया है

कोलकाता:पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य में लगभग 17 लाख कथित फर्जी मतदाताओं की एक सूची भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंपी। अधिकारी बुधवार को 'फर्जी' मतदाताओं की सूची वाले 24 बैग लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय गए।

उन्होंने सीईओ के कार्यालय में एक प्रतिनिधिमंडल भी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा पहचाने गए फर्जी मतदाताओं की सटीक संख्या 16,91,132 है। अधिकारी ने दावा किया, “सूची में मृत मतदाताओं के साथ-साथ उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो कहीं और चले गए हैं। कई स्थानों पर सूचियों में नाम दिखाई देने के भी उदाहरण हैं।”

उन्होंने यह भी दावा किया कि फर्जी मतदाताओं की संख्या 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच अंतर के लगभग बराबर है। अधिकारी ने कहा, “14,267 पन्नों का दस्तावेज़ जमा करने के अलावा, हमने एक पेन-ड्राइव में संग्रहीत सॉफ्ट-कॉपी प्रारूप में विवरण भी जमा किया है।

Today, BJP leaders of Bengal submitted a list of 17 lakh duplicate voters to the Election Commission in Bengal, where the name, relation name and age are exactly same.



Incidentally, in 2019, the gap between the BJP and TMC was 17 lakh. pic.twitter.com/gB0a7y5mmS