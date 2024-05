VIDEO: Delhi के एक स्कूल में छात्रा के चेहरे पर हुआ ब्लेड से हमला, अब सुरक्षा को लेकर उठे सवाल..

Highlights उत्तरी दिल्ली के एक स्कूल में पिछले दिनों छात्रा पर ब्लेड से हुआ हमला वहां खड़े साथी हैरान रह गए अब इसके साथ ही इन पर सवाल उठना लगे हैं

नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक लड़की पर कथित तौर पर ब्लेड से हमला किया गया। यह बात एक वीडियो के जरिए सामने आई है, जो अब काफी तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। सामने आई फुटेज हमले की गंभीरता को दर्शाती है, जिसमें पीड़ित के गाल से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

30 अप्रैल, 2024 को एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह घटना पोस्ट की थी। साथ ही पोस्ट के कैप्शन में दावा किया गया है कि यह घटना दिल्ली के गुलाबी बाग टाइप-1 CO-ED सर्वोदय विद्यालय में हुई थी।

Govt School Delhi

Girl student attacked with a blade



Recent footage reveals alarming violence at Delhi's #Gulabi Bagh Type-1 CO-ED Sarvodaya Vidyalaya.



Incidents of fighting and blade attacks have escalated, raising concerns over student safety.



swift action should be…