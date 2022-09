Nabanna Abhiyan: हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी, पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठियां

Highlights बंगाल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार हुए गिरफ्तार ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का नबन्ना मार्च जारी हिंसक झड़प में पुलिस वाहन जलाए गए, पार्टी कार्यकर्ताओं पर भांजी गई लाठियां

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने ममता सरकार के खिलाफ 'नबन्ना अभियान' (सचिवालय मार्च) के तहत प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी सहित अन्य को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही पुलिस के द्वारा बंगाल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन जारी है।

इस बीच पुलिस और प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। पुलिस ने जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस पर पथराव किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहन भी जलाए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा की मुख्यमंत्री डरी गई हैं। यहां की एकत्रित हुई भीड़ को देखकर वह भाग गई हैं। उन्होंने कहा, यहां केवल 30 फीसदी हैं। शेष कुछ लोगों की कल गिरफ्तार किया गया था।

West Bengal | State BJP chief Sukanta Majumdar arrested amid BJP';s 'Nabanna Chalo' protest against the state government, in Kolkata



CM's scared, ran away after seeing the strength of the people gathered here; only 30% are here today, some of the rest were detained y'day, he said pic.twitter.com/M06AV7CQ58