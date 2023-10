पश्चिम बंगाल: ममता सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक गिरफ्तार, राशन घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई

कोलकाता:पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ज्योत्रिप्रिया मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। ईडी द्वारा ये कार्रवाई राशन घोटाला मामले में की गई है। यह गिरफ्तारी ईडी द्वारा कोलकाता के बाहरी इलाके साल्ट लेक में मल्लिक के आवास पर तलाशी लेने के एक दिन बाद हुई।

जब ईडी के अधिकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस की मदद से मंत्री को ले जा रहे थे तो मीडियाकर्मी धक्का-मुक्की करने लगे और उनके आसपास इकट्ठा हो गए।

एजेंसी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को राशन वितरण में भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है।"

गिरफ्तार मंत्री को साल्ट लेक स्थित उनके आवास से बाहर ले जाते समय मीडियाकर्मियों से यह कहते हुए सुना गया, "मैं एक गंभीर साजिश का शिकार हूं।"

गौरतलब है कि ईडी राशन वितरण में भ्रष्टाचार के एक कथित मामले के सिलसिले में तलाशी ले रहा है। ज्योतिप्रिय मलिक वर्तमान में राज्य के वन मामलों के मंत्री हैं और पहले उनके पास खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रभार था।

इस रिपोर्ट के दाखिल होने तक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपने मंत्री की गिरफ्तारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

