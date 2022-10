पश्चिम बंगालः ‘सितरंग’ तूफान की हलचल तेज, कई इलाकों में में बारिश और तेज हवाएं, दीपावली और काली पूजा के उत्सव में खलल पड़ने का खतरा!

Highlights दीपावली और काली पूजा के उत्सव में खलल पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। रोशनी से जगमग शहर की सड़कों का नजारा भी इस बार तूफान के कारण फीका रहा। उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के ऊपर से गुजरा और इसके बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है।

कोलकाताः उत्तर बंगाल की खाड़ी में उठे ‘सितरंग’ तूफान के उत्तर-पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने और सोमवार को सागर द्वीप से 260 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में टकराने के बाद मौसम विभाग ने तटीय बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके परिणामस्वरूप दीपावली और काली पूजा के उत्सव में खलल पड़ने का खतरा पैदा हो गया है।

कोलकाता में सुबह से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया। सोमवार शाम को कोलकाता की अधिकांश सड़कों पर एक सुनसान नजारा था, जो आम तौर पर इस दौरान देवी काली की मूर्तियों के साथ बाजारों में जाने वाले हजारों लोगों से भरा रहता है।

रोशनी से जगमग शहर की सड़कों का नजारा भी इस बार तूफान के कारण फीका रहा। हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवा ने राज्य के तटीय जिलों को प्रभावित किया, जबकि कोलकाता में भी हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहे। उत्तर-पूर्वोत्तर दिशा में 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा ‘सितरंग’ तूफान अपराह्न ढाई बजे सागर द्वीप के दक्षिण-पूर्व में 260 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के ऊपर से गुजरा और इसके बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है।

IMD has issued an alert regarding Cyclone 'Sitrang'. There is a high chance of rain on October 25. There is an appeal to the people to avoid going out unnecessarily or to the sea areas including the Sundarbans. Arrangements have been made by the state govt: WB CM Mamata Banerjee