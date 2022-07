दीदी मोमो बना रही है- पानी पुरी के बाद अब सीएम ममता बनर्जी ने बनाया मोमोज, चम्मच से भरे Momo में सब्जी और हाथों से दिया आकार, देखे वीडियो

Highlights अपने दार्जिलिंग दौरे पर सीएम ममता बनर्जी ने मोमो बनाया है। उनके द्वारा मोमो बनाने का वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले वह दीघा के एक स्टॉल में चाय भी बना चुकी है।

कोलकाता:पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग के एक स्टॉल में मोमो बनाया है। सीएम ममता बनर्जी के मोमो बनाने का वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है। वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे सीएम ममता एक स्टॉल में बैठी हुई है और वहां एक दार्जिलिंग निवासी महिला के साथ मोमो बना रही है।

जारी वीडियो में यह देखा जा रहा है कि वे एक जगह पर बैठी हुई है और मोमो तैयार कर रही है वहीं कैमरे के पीछे कुछ लोग है। वहीं कैमरी के पीछे एक शख्स द्वारा यह सुनाई भी दे रहा है कि दीदी मोमो बना रही है। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी अपने दार्जिलिंग के दौरे पर है और इस दौरान कुछ दिन पहले उन्होंने पानी पुरी भी बनाया था।

इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से जुड़ने का अभिनव तरीका अपनाते हुए अपने दार्जिलिंग के दौरे के दौरान सड़क किनारे एक स्टॉल पर पानी पुरी बनाई और बच्चों एवं पर्यटकों को उसे परोसा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो को खस्ता खोखली पूरी आलू के साथ भरकर इमली के पानी में डुबो कर लोगों को परोसते हुए देखा गया।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee displayed her culinary skills as she prepared momos at a local stall in Darjeeling earlier today pic.twitter.com/rcd10keMwt