Video: 'BJP में शामिल होने पर आदिवासी महिलाओं को करवाई गई दंडवत परिक्रमा', पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने टीएमसी पर लगाया आरोप

Highlights पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक वीडियो ट्वीट कर टीएमसी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी से भाजपा में शामिल होने पर आदिवासी महिलाओं को सजा दी गई है। सुकांत मजूमदार के अनुसार, इन महिलाओं को दंडवत परिक्रमा दी गई है।

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक वीडियो शेयर कर यह दावा किया है कि भाजपा में शामिल होने वाली आदिवासियों महिलाओं को टीएमसी ने दंडवत परिक्रमा करने की सजा दी है। यही नहीं उनका यह भी आरोप है कि जो आदिवासी महिलाएं टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुईं थी, उन्हें मजबूर कर फिर से टीएमसी में शामिल कर लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुवार को करीब 200 महिलाओं ने टीएमसी छोड़ा था और भाजपा में शामिल हुई थी। इन आदिवासी महिलाओं का भाजपा के कुछ नेताओं ने स्वागत भी किया था।

इस वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा के सुकांत मजूमदार ने एक वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि "मार्टिना किसकू, शिउली मार्डी, ठकरान सोरेन और मालती मुर्मू तपन गोफानगर की रहने वाली हैं। इन्होंने 6 तारीख को बीजेपी जॉइन की थी। ये आदिवासी समुदाय से हैं। आज टीएमसी के गुंडों ने इन्हें बीजेपी में लौटने पर मजबूक किया और उन्हें दंडवत परिक्रम करने की सजा दी।"

Martina Kisku, Shiuli Mardi, Thakran Soren and Malati Murmu, resident of Tapan Gofanagar, Tapan, joined BJP yesterday. They belong to ST community.



Today, TMC goons forced them to return to TMC and punished them by asking to do Dandavat Parikrama. pic.twitter.com/eks61eD2EP