दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट; रात से हो रही बारिश, प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को हल्की बारिश हुई है। इस बारिश के बाद वायु प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। यह बारिश कर्तव्य पथ से लेकर दिल्ली नोएडा सीमा पर होते हुए अन्य इलाकों में भी हुई।

रात के समय बारिश होने के बाद शुक्रवार सुबह का मौसम थोड़ा सर्द है। यह बारिश ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली सरकार प्रदूषण के कारण कृत्रिम बारिश की योजना बना रही थी लेकिन उससे पहले ही प्राकृतिक बारिश ने लोगों को राहत देने का काम किया है।

#WATCH | Rain lashes parts of the national capital.



(Visuals from ITO) pic.twitter.com/yS6NSHuntb