Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश से बदला मौसम का मिजाज, जानें पूरे सप्ताह कैसा रहेगा मौसम

Highlights दिल्ली में सोमवार को हल्की बारिश से बदला मौसम आज दिल्ली में रूक-रूक कर हल्की बारिश हो सकती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है

Weather Today: राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में सोमवार सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में बहुत हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना के साथ ज्यादातर बादल छाए रहने की घोषणा की है।

19 जून को दिल्ली में हल्की बारिश से मौसम बदल गया जिसके बाद सुबह के समय उमस भरी गर्मी के बजाय दिल्ली में मौसम सुहाना हो गया और आसमान में बादल छाए हुए हैं।

गौरतलब है कि क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (आरडब्ल्यूएफसी) ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में गरज के साथ छींटे पड़ने और हल्की बारिश की संभावना जताई थी। वहीं, आईएमडी ने दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है।

पश्चिमी हिमालय और पंजाब के उत्तरी हिस्सों में भी गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में दिल्ली के सफदरजंग, लोदी रोड, आईजीआई एयरपोर्ट, एनसीआर में नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, बल्लभगढ़, रोहतक, झज्जर और आस-पास के इलाकों में हल्की से माध्यम बारिश होने की संभावना है।

#WATCH | Uttar Pradesh | Parts of Delhi-NCR receive rainfall, bringing respite from heat.



Visuals from Noida sector 10. pic.twitter.com/7kDSc3dNeh