ओडिशा रेल हादसा: "दाल में कुछ काला है....", मरने वालों के आंकड़ों में बदलाव पर बोलीं सीएम ममता, कही यह बात

Highlights ओडिशा रेल हादसा के मरने वालों लोगों के आंकड़ों पर सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि "दाल में कुछ काला है....।" यही नहीं उन्होंने एक दिन में जांच के हो जाने पर भी बोला है और कहा है कि कहीं एक ही दिन में जांच भी हो जाती है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा दिये गए मौत के आंकड़ों पर रविवार को सवाल उठाया और कहा कि अकेले उनके राज्य के ही 61 लोगों की मौत हुई है और 182 अब भी लापता हैं।

सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के सचिवालय नबान्न में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूछा, “अगर एक राज्य के ही 182 लोग लापता हैं और 61 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, तो आंकड़े कैसे सही हैं?” अधिकारियों के अनुसार, बालासोर में तीन ट्रेनों की भिड़ंत में कम से कम 275 लोगों की मौत हुई है और 1,175 घायल हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को ओडिशा में बालासोर के निकट शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु-हावड़ा सुपर फास्ट और एक मालगाड़ी आपस में भिड़ गई थीं। इसे देश की सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक बताया जा रहा है। बनर्जी ने कहा कि उनके रेल मंत्री रहते शुरू की गई दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन को “प्राथमिकता से बाहर कर दिया गया।”

सीएम ममता बनर्जी ने इस हादसे में मरने वालों के आंकड़ों में बदलाव और जांच को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है और कहा है कि "कल वो (रेल मंत्री) मेरे साथ मौजूद थे। मैंने जब एंटी कोलिजन डिवाइस की बात की तब उन्होंने मुंह क्यों नहीं खोला? दो तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं।"

इस पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा है कि "दाल में कुछ काला है, मैं चाहती हूं जो सच है उसे बाहर रखिए। इससे आने वाली ज़िंदगी तो बचेगी, जो सच है, अपने को बचाने के लिए आपको ऐसा करने (छुपाने) की जरूरत नहीं है। हम इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे, जब जनता आपको इस्तीफा देगी, वोट के जरिए तो हम देखेंगे।"

