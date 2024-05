Watch: राहुल गांधी के बिगड़े बोल! हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानों का उड़ाया मजाक, बोले- "पीएम मोदी की द्वारका पूजा नाटक..."

Lok Sabha Elections 2024: इस समय देश में लोकसभा चुनाव 2024 के कारण नेताओं की ताबड़तोड़ रैली हो रही है। इन रैलियों में रोजाना किसी न किसी नेता की आपत्तिजनक बयान देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने पुणे में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली की एक क्लिप अब तेजी से वायरल हो रही है जिसमें उनके बयान से सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए हिंदू धर्म पर एक बार फिर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता ने धार्मिक अनुष्ठानों पर सवाल उठाया और कहा, "पीएम की हालिया द्वारका पूजा को महज 'नाटक' करार दिया।"

Rahul Gandhi questions Sanatan rituals again, calls 'PM's Dwarka puja a drama'



Rahul Gandhi, while speaking at a rally in Pune, said that PM Modi sometimes talks about Pakistan; sometimes he goes underwater to create 'drama'...: pic.twitter.com/Z5NMt8UwxE