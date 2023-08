'क्या बिलकिस बानो देश की बेटी नहीं थी?', AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल

Highlights अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा और आखिरी दिन है असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे ओवैसी ने कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। छोटे से भाषण में ही ओवैसी ने मणिपुर, हरियाणा, कुलभूषण जाधव, बिलकिस बानो और गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा का जिक्र किया।

ओवैसी ने कहा, "बिलकिस बानो इस देश की बेटी है कि नहीं? जिस बिलकिस बानो का 11 लोगों ने रेप किया। वह प्रेग्नेंट थी। उसकी मां का कत्ल कर दिया। आपने कातिलों को रिहा कर दिया।"

हरियाणा की घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा, "मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर। जब नूंह में 750 इमारतों को बगैर किसी नियम का पालन किए बिना उसको ढहा दिया गया। इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे। इस मुल्क में नफरत को माहौल है। इनका 9 साल का ये कारनामा है।"

#WATCH | AIMIM MP Asaduddin Owaisi, says "Our Home Minister was talking about 'Quit India' yesterday. I wonder if he gets to know that the word 'Quit India' was coined by a Muslim, he will not use this word. I want to say that the kind of politics you (Central govt) are doing… pic.twitter.com/KCKREpl5Hl