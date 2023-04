बंगाल में रामनवमी के बाद अब भाजपा के जुलूस के दौरान हिंसा भड़की, सुकांत मजूमदार ने तत्काल मदद के लिए केंद्रीय गृहमंत्री को लिखा पत्र

Highlights रविवार को भाजपा हुगली में रामनवमी की थीम पर जुलूस निकाल रही थी तभी हिंसा भड़की भाजपा द्वारा निकाले गए जुलूस के दृश्य पत्थरबाजी के बीच लोगों को सुरक्षा के लिए दौड़ते हुए दिखाते हैं बंगाल भाजपा प्रमुख ने तत्काल मदद के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है

कोलकाता:पश्चिम बंगाल के हुगली में रविवार को उस समय हिंसा भड़क गई जब भाजपा रामनवमी की थीम पर जुलूस निकाल रही थी। इस हफ्ते की शुरुआत में भी बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को 'राम नवमी शोभा यात्रा' में भाग लिया।

भाजपा द्वारा निकाले गए जुलूस के दृश्य लोगों को सुरक्षा के लिए दौड़ते हुए दिखाते हैं। बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने आज की हिंसा के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया। मजूमदार ने ट्वीट किया, "हुगली में भाजपा की शोभा यात्रा पर हमला हुआ। कारण सरल और स्पष्ट है। ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती हैं।"

उन्होंने बंगाल में तत्काल मदद के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा, बंगाल नियंत्रण से बाहर हो रहा है। ममता बनर्जी दंगों पर काबू नहीं पा रही हैं। वह एक विशेष समुदाय की रक्षा कर रही है और हिंदुओं को निशाना बना रही है।

