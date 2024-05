Highlights Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 55th Match Live JIO Score IPL 2024: सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला होगा। Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 55th Match Live JIO Score IPL 2024: एमआई आठ गेम हारकर प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है। Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 55th Match Live JIO Score IPL 2024: एसआरएच के 10 मैचों में 12 अंक हैं और शीर्ष चार के लिए दौड़ रही है।

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 55th Match Live JIO Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में सबसे खराब हालात मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का है। टीम 11 मैच खेलकर 3 जीत और 8 हार के साथ 6 अंक लेकर अंतिम पायदान ( 10वें) पर है। सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीम बेहतर फॉर्म में है। टीम के पास 10 मैच में 6 जीत और 4 हार के साथ 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के मैच नंबर 55 में मुकाबला खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और शाम 7 बजे टॉस किया जाएगा। 11 मैचों में केवल तीन जीत के साथ एमआई की चुनौती लगभग खत्म हो गई है।

All eyes on @KKRiders and the Points Table 👀 🔥



At the end of Match 5️⃣4️⃣ of #TATAIPL 2024, this is how all teams stand! 🙌



Predict the final standings after 7️⃣0️⃣ matches of your team 👇 pic.twitter.com/LfIvptd6u3 — IndianPremierLeague (@IPL) May 5, 2024

आईपीएल में एमआई बनाम एसआरएच आमने-सामने रिकॉर्डः

मैच: 22

सनराइजर्स हैदराबाद: 10

मुंबई इंडियंस: 12

बराबरी: 1 (एमआई ने सुपर ओवर में जीत हासिल की)

अंतिम परिणाम: सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 31 रनों से हराया (2024)।

.@Jaspritbumrah93 is leading the wicket tally after Match 5️⃣4️⃣ of #TATAIPL 2024 with 1️⃣7️⃣ wickets under his belt 🙌



Do you reckon he will win this highly contested race? 🤔 pic.twitter.com/CdkyUINeYW — IndianPremierLeague (@IPL) May 5, 2024

वानखेड़े स्टेडियमः आईपीएल में एमआई बनाम एसआरएच आमने-सामनेः

मैच: 7

एमआई: 5

SRH: 2

अंतिम परिणाम: मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया (2023)

.@imVkohli continues dominating the Orange Cap race at the end of 5️⃣4️⃣ matches in #TATAIPL 2024 🙌



Will the other batters catch him? 🤔 pic.twitter.com/orUBb3kEmo — IndianPremierLeague (@IPL) May 5, 2024

वानखेड़े स्टेडियमः एमआई आईपीएल रिकॉर्डः

मैच: 83

जीत: 51

हारः 32

बराबरीः 1

अंतिम परिणाम: कोलकाता नाइट राइडर्स से 24 रन से हार (2024)।

एमआई बनाम एसआरएच लाइव स्ट्रीमिंगः आईपीएल 2024 मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और 6 मई सोमवार को शाम 7:30 बजे IST से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।

टीम इस प्रकार हैं:

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, डेवाल्ड ब्रेविस, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, गेराल्ड कोएट्ती, टिम डेविड, श्रेयस गोपाल, इशान किशन, अंशुल कंबोज, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, क्वेना मफाका, मोहम्मद नबी, शम्स मुलानी, नमन धीर, शिवालिक शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, अर्जुन तेंदुलकर, नुवान तुषारा, तिलक वर्मा, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), नेहल वढेरा और ल्यूक वुड।

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन, एडेन मार्कराम, अब्दुल समद, नितीश रेड्डी, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस (कप्तान), भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, मयंक मारकंडे, उमरान मलिक, अनमोलप्रीत सिंह , ग्लेन फिलिप्स, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, उपेन्द्र यादव, जथावेध सुब्रमण्यन, सनवीर सिंह, विजयकांत व्यासकांत, फजलहक फारूकी, मार्को यानसेन, आकाश महाराज सिंह और मयंक अग्रवाल।

मुंबई इंडियन्स के खिलाफ जीत से अपनी स्थिति मजबूत करने उतरेंगे सनराइजर्स

आत्मविश्वास से भरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सोमवार को यहां खराब फॉर्म से जूझ रहे मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत के साथ इंडियन प्रीमियर लीग की अंक तालिका में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। दस मैच में छह जीत और चार हार से 12 अंकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर मौजूद सनराइजर्स की टीम ऑलराउंड प्रदर्शन करने और विशेष रूप से अपने गेंदबाजी विभाग में सुधार करने के लिए बेताब होगी। पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम राजस्थान रॉयल्स (16 अंक), कोलकाता नाइट राइडर्स (14 अंक) और लखनऊ सुपर जाइंट्स (12 अंक) के साथ शीर्ष चार में शामिल है।

चेन्नई सुपरकिंग्स (10 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर) और दिल्ली कैपिटल्स (10 अंकों के साथ छठे स्थान पर) से अंक तालिका में सनराइजर्स को कड़ी चुनौती मिल रही है। वानखेड़े की पिच अगर बल्लेबाजी के अनुकूल होती है तो सनराइजर्स के बल्लेबाजों के एक बार फिर बड़ा स्कोर खड़ा करने की उम्मीद है जो वे मौजूदा सत्र में कई बार कर चुके हैं।

शीर्ष पर चल रहे रॉयल्स को एक रन से हराकर आत्मविश्वास से भरी होगी

यहां की पिचें आम तौर पर बल्लेबाजी के अनुकूल होती हैं और छोटी बाउंड्री के कारण 200 से अधिक का स्कोर बनना आम बात है। पिछले शुक्रवार को हालांकि मुंबई और नाइट राइडर्स के बीच धीमी पिच पर मुकाबला हुआ जिसमें बल्लेबाजों को जूझना पड़ा। सनराइर्ज की टीम पिछले मैच में शीर्ष पर चल रहे रॉयल्स को एक रन से हराकर आत्मविश्वास से भरी होगी।

ट्रेविस हेड (396 रन), अभिषेक शर्मा (315) और हेनरिक क्लासेन (337) सनराइजर्स के लिए लगातार रन बना रहे हैं लेकिन दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्कराम से टीम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। नितीश कुमार रेड्डी (219 रन) ने पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी करने अन्य बल्लेबाजों के ऊपर से दबाव कम किया है।

पांच बार की विजेता मुंबई की टीम एक बार फिर तालिका में सबसे नीचे खिसक गई

टी नटराजन (15 विकेट) की सटीक गेंदबाजी सनराइजर्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज पर्पल कैप के लिए मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह (17 विकेट) को चुनौती दे रहा है। शनिवार रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की गुजरात टाइटंस पर जीत के साथ पांच बार की विजेता मुंबई की टीम एक बार फिर तालिका में सबसे नीचे खिसक गई।

मुंबई के 11 मैच में तीन जीत से सिर्फ छह अंक हैं और टीम प्ले ऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। हालांकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आगामी टी20 विश्व कप के लिए मुंबई के प्रमुख भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या अपने व्यक्तिगत फॉर्म पर ध्यान देंगे। रोहित की हर हाल में आक्रामक होकर बल्लेबाजी करने की रणनीति काफी सफल नहीं रही है।

जबकि दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार की नजरें नाइट राइडर्स के खिलाफ अर्धशतक के बाद प्रदर्शन में निरंतरता पर टिकी होंगी। भारतीय उप कप्तान पंड्या को बल्ले और गेंद दोनों के साथ अपनी सामान्य फॉर्म तथा मुंबई के कप्तान के रूप में मैदान पर अपने फैसलों के कारण लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।