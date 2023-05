'अन्य लड़कियों की तरह सालों तक सबकुछ चुपचाप सहा', विनेश फोगाट ने कहा- बृजभूषण की गिरफ्तारी तक धरने से नहीं हटेंगे

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 23, 2023 11:38 AM

धरने पर बैठी पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक धरना खत्म नहीं होगा। विनेश ने कहा है कि कई अन्य लड़कियों की तरह मुझे भी बृजभूषण शरण सिंह के कारण सालों तक सबकुछ चुपचाप सहना पड़ा।

धरने पर बैठी पहलवान विनेश फोगाट

