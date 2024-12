VIDEO: पुलिस ने कोयंबटूर में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई को हिरासत में लिया

कोयंबटूर : पुलिस ने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई को कोयंबटूर में हिरासत में लिया है। अन्नामलाई डीएमके के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि "एक आतंकवादी का महिमामंडन किया जा रहा है, जो 1998 में शांतिप्रिय शहर कोयंबटूर में 58 लोगों की जान लेने का कारण था।"

VIDEO | Police detain Tamil NaduBJP president K Annamalai in Coimbatore.



