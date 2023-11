वीडियो: देव-दीपावली पर बनारस के घाटों की स्वर्ग जैसी सजावट की गई, आप भी देखिए अद्भुद नजारा

Highlights देव-दीपावली पर बनारस के घाटों की स्वर्ग जैसी सजावट की गई विदेशी मेहमान अभिभूत नजर आए ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर रह कोई मंत्रमुग्ध हो गया

वाराणसी: 27 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर रह कोई मंत्रमुग्ध हो गया। बनारस के घाटों को ऐसे सजाया गया था मानो पूरा देवलोक ही धरती पर उतर आया हो। इस अद्भुद नजारे को देखने के लिए कई विदेशी मेहमान भी आमंत्रित किए गए थे। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी में गंगा घाट पहुंचे थे। देव दीपावली पर घाटों की अद्भुद सजावट का गवाह बनने वाले विदेशी मेहमान अभिभूत नजर आए और इस खास आयोजन के लिए आमंत्रित किए जाने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया।

यहां हम कुछ नजारे लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी वाह-वाह करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे।

#Varanasi hosts one of the biggest celebrations of the year, #DevDeepawali, 15 days after #Diwali. This year, come fall in utter love with the city and its magical jollification, on the 27th of November, 2023!❤️#DevDeepawali2023#Banaras#Varanasi#KartikPurnima#FestivalOfGods… pic.twitter.com/fPTTgrbsqc