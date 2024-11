VIDEO: केरल में कश्मीरी दुकानदार ने इजरायली जोड़े को किया अपमानित, बाद में बोला- 'सॉरी मेरे से गलती हो गई'

Highlights वीडियो में, इजरायली व्यक्ति को स्थानीय लोगों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कश्मीरी व्यक्ति ने उसकी पत्नी का अपमान किया बाद में कश्मीरी व्यक्ति ने महिला से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने गलती की और आपको उत्पाद न बेच पाने के लिए मुझे खेद है

Viral Video: केरल के थेक्कडी में एक कश्मीरी हस्तशिल्प की दुकान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि दुकान के मालिकों में से एक ने एक इजरायली महिला पर चिल्लाया और उसे और उसके पति को कुछ भी बेचने से मना कर दिया। यह घटना बुधवार शाम को कुमिली शहर के पास अनावाचल में इनक्रेडिबल क्राफ्ट्स में हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, दुकान का मालिक कुमिली का एक निवासी और दो कश्मीरी लोग हैं। बुधवार को, एक इजरायली पर्यटक, वैलफर, दुकान में आई। उसने कपड़ों के लिए कपड़ा चुनते समय अपने रिश्तेदार से हिब्रू में बात की। दुकान के मालिकों में से एक, अहमद राथर, जो कश्मीर से है, ने उसकी बातचीत सुनी और उसकी राष्ट्रीयता के बारे में पूछा। जब उसने खुलासा किया कि वह इजरायल से है, तो उसने उस पर चिल्लाया और लाइट बंद कर दी, यह कहते हुए कि वह कभी भी किसी इजरायली को कुछ नहीं बेचेगा।

इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में, इजरायली व्यक्ति को स्थानीय लोगों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कश्मीरी व्यक्ति ने उसकी पत्नी का अपमान किया और उससे कहा कि वह दुकान के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वह एक इजरायली है। हालांकि, कुछ ही देर बाद, कश्मीरी व्यक्ति ने महिला से माफ़ी मांगी और कहा, "मैंने गलती की और आपको उत्पाद न बेच पाने के लिए मुझे खेद है।"

उसके साथी ने भी महिला से माफ़ी मांगी और कहा कि वे उसका सम्मान करते हैं। इस बीच, महिला के पति ने दुकानदारों से कहा कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वे पुलिस के पास जाकर दुकान की शिकायत करेंगे।

