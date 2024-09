Video: रात में लद्दाख में सेना का ऑपरेशन, हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ान, इंडियन आर्मी ने दिखाई ताकत, सामने आया वीडियो, देखें

Highlights भारतीय सेना ने रात में ऑपरेशन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया सेना ताकत भी बढ़ा रही है और तैयारियां भी पुख्ता कर रही है

नई दिल्ली: भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में रात में ऑपरेशन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सेना ने ऑपरेशन के लिए स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया और दिखाया कि वे लद्दाख में हेलिकॉप्टरों के बेड़े का रखरखाव कैसे करते हैं। लद्दाख में भारतीय सेना के सामने चीन से जिस तरह की चुनौतियां मिल रही हैं उसे देखते हुए सेना ताकत भी बढ़ा रही है और तैयारियां भी पुख्ता कर रही है।

रात में ऑपरेशन करने की क्षमता का प्रदर्शन करने का वीडियो भी सामने आया है। रात के ऑपरेशन पर बोलते हुए, एक पायलट ने कहा कि रात की उड़ान दिन की उड़ान से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि सूरज ढलने के बाद ज़्यादा उपकरणों पर निर्भरता बढ़ जाती है।

#WATCH | Indian Army troops show the capability of carrying out night operations in high altitude areas of Ladakh in the Indigenous ALH Dhruv helicopters and how they maintain the fleet of choppers there. pic.twitter.com/MqCofve0Fj