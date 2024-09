वीडियो: नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मछली लूटने के लिए टैंक में कूदे लोग, विभाग को लगाया 45 हजार का चूना

Highlights यह कार्यक्रम मत्स्य विभाग की तरफ से आयोजित किया गया था लोग बायोफ्लोक सिस्टम पर टूट पड़े और मछलियां लूट ले गए करीब 45 हजार रुपये का नुकसान हुआ

पटना:बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम मत्स्य विभाग की तरफ से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के लिए मत्स्य विभाग ने बायोफ्लोक सिस्टम लगाया था। इसमें बहुत सारी मछलियां तैर रही थीं। लेकिन, जैसे ही मुख्यमंत्री निरीक्षण के बाद वहां से निकले, लोग बायोफ्लोक सिस्टम पर टूट पड़े और मछलियां लूट ले गए। लोगों ने इतनी अराजकता फैलाई कि बायोफ्लोक सिस्टम में ही कूद गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है।

