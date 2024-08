VIDEO: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चल रही थी महत्वपूर्ण चर्चा, इस दौरान सोते पाए गए एलओपी राहुल गांधी

Highlights लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सो गए किरेन रिजिजू और गिरिराज सिंह ने चर्चा के दौरान विपक्षी सांसद के सो जाने का कथित तौर पर मजाक उड़ाया

Viral VIDEO: सोशल मीडिया पर एक वायरल तस्वीर और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई हैंडल द्वारा शेयर किया जा रहा है। इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सो गए। वीडियो और तस्वीरों में यह भी दिखाया गया है कि कैसे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने चर्चा के दौरान विपक्षी सांसद के सो जाने का कथित तौर पर मजाक उड़ाया।

हालांकि यह निश्चित है कि चर्चा के दौरान विपक्ष के एक सांसद सो गए थे, जिसके कारण भाजपा सांसदों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन यह पुष्टि करना मुश्किल है कि 'सोए हुए' सांसद राहुल गांधी थे या नहीं। हालांकि, कई दक्षिणपंथी हैंडल ने एक्स पर दावा किया कि चर्चा के दौरान राहुल सदन में सो गए और अपने दावों के समर्थन में तस्वीरें भी साझा कीं।

एक वीडियो में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए दिखाया गया है और उनके बगल में भाजपा सांसद गिरिराज सिंह बैठे हैं। रिजिजू के बोलते समय गिरिराज सिंह और रिजिजू कथित तौर पर सांसद को सो जाने के लिए इशारा करते हैं।

अचानक, किरण रिजिजू के बगल में बैठे भाजपा सांसद, जिनमें भूपेंद्र यादव और जितेंद्र सिंह शामिल हैं, हंसने लगते हैं और सदस्य की ओर इशारा करते हैं। किरण रिजिजू ने चुटकी लेते हुए कहा, "इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बीच में न बोलें या बार-बार बीच में बोलने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे आपको नींद आ जाएगी।"

Hey @RahulGandhi are you sleeping on such an important debate.



Hey @INCIndia you chose a immature LOP and now people are suffering because he is busy in personal work.



How our senior leader are working for the people of Bharat especially when a bill introduced for minorities… pic.twitter.com/iE0fkQFHhc