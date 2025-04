Jammu and Kashmir: पर्यटकों की सुरक्षा सबसे पहले, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 48 पर्यटन स्थलों को किया बंद; पूरी लिस्ट यहां

Jammu and Kashmir: दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कश्मीर घाटी में 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य चल रहे सुरक्षा अभियानों को सुविधाजनक बनाना और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

48 पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला गहन तलाशी अभियान और सुरक्षा समीक्षा के बीच लिया गया है। अधिकारियों ने इन स्थानों की पहचान सक्रिय ऑपरेशन क्षेत्रों या संभावित खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में की है। बंदियाँ अस्थायी हैं और बदलती सुरक्षा स्थिति के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

इन पर्यटन स्थलों के बंद होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है। होटल, रेस्तरां और टूर ऑपरेटरों सहित स्थानीय व्यवसायों ने पहले ही रद्दीकरण और आगंतुकों में भारी गिरावट की सूचना दी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सामान्य स्थिति बहाल करने और प्रभावित हितधारकों की सहायता के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

The Jammu and Kashmir government has closed 48 out of 87 tourist destinations across Kashmir after intelligence agencies warned of the possibility of more terror attacks following last week’s terror strikes in Pahalgam.



