Pahalgam Attack: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सशस्त्र बलों को लक्ष्य, कार्रवाई का समय तय करने की पूरी छूट

Pahalgam Attack: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को शीर्ष रक्षा अधिकारियों से कहा कि सशस्त्र बलों को पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय निर्धारित करने की “पूरी अभियानगत छूट” है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मोदी ने यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह टिप्पणी की। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मोदी ने कहा, “आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है।” सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों की क्षमता में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया।

Affirming his complete faith in the professional capabilities of the Indian Armed Forces, PM Modi gives free hand to forces, asks them to decide the “mode, targets, and timing” of their response to the Pak-based terror threat.



