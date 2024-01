ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी, सात दिनों के भीतर शुरू होगी

Highlights वाराणसी कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी मस्जिद के नीचे 10 सीलबंद तहखानों में हिंदू पूजाएं शुरू हो जाएंगी अदालत ने जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है

Gyanvapi Mosque dispute: वाराणसीकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू याचिकाकर्ताओं को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दे दी है। अब से 7 दिनों में मस्जिद के नीचे 10 सीलबंद तहखानों में हिंदू पूजाएं शुरू हो जाएंगी। अदालत ने जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है।

BIG BREAKING: Varanasi Court allows the Hindu petitioners in the Gyanvapi Mosque dispute to offer prayers at Gyanvapi mosque basement. Hindu pujas to begin in 7 days from now at 10 sealed cellars under the Mosque. District administration directed to make the arrangements. pic.twitter.com/qZXuRstojx