Uttarkashi Bus Accident: पन्ना से यमुनोत्री जा रही थी बस, राहत कार्य तेज, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देगी MP सरकार, देखें वीडियो

Uttarkashi Bus Accident: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डामटा के पास 28 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस के खाई में गिरने से अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है। 6 घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि राहत तेज कर दिया गया है।

सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना के थे। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यमुनोत्री के दर्शन के लिए जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके की ओर रवाना हो गए।

#WATCH | Uttarakhand: Visuals from the gorge in Uttarkashi district where a bus carrying 28 pilgrims fell down. 22 pilgrims have died & 6 people have been injured. Local administration & SDRF teams engaged in rescue work; NDRF team rushing to spot. pic.twitter.com/g0KDBRdDMe — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022

दुर्घटना के समय बस में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 28 श्रद्धालु सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

Uttarkashi bus accident | A very tragic incident took place today, involving the accident of a bus of pilgrims from Panna, Madhya Pradesh; 25 people have died. We are putting all relief efforts. Both DM & SP sent to spot, HM has sent NDRF team: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/q9DGz4yFBU — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उत्तराखंड स्थानीय प्रशासन के अनुसार, 22 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है। उत्तरकाशी ज़िले में बस दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के साथ ही राहत एंव बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

यमुनोत्री मार्ग पर हुई बस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी धामी से बातचीत कर दुर्घटना की जानकारी ली। धामी ने चौहान को बताया कि मौके पर तेजी से राहत एवं बचाव कार्य किये जा रहे है।

Madhya Pradesh | Bus accident of pilgrims from Panna on Char Dham Yatra in Uttarakhand is unfortunate. I've spoken with CM PS Dhami...A team from Delhi has been rushed to Uttarakhand for relief & rescue operation. I'm myself going to Dehradun tonight...: CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/19lxecySTE — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 5, 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रविवार को एक सड़क हादसे में हुई मौतों पर शोक जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से इस सड़क दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजन को दो-दो लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की।

Uttarkashi bus accident | I have spoken with Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pertaining to the safe rescue of the injured along with their adequate treatment. We are in constant touch with Uttarakhand CM: MP CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/tOXU7C5Kcn — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 5, 2022

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक ट्वीट में मोदी ने कहा, ‘‘उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हरसंभव सहायता में जुटा है।’’

The death of pilgrims, from Panna district, after their bus fell into a gorge in Uttarakhand, is unfortunate. Our team is in constant touch with the Uttarakhand government. Arrangements being done for the treatment of injured & to bring back the deadbodies: MP CM SS Chouhan https://t.co/QquK6IpouSpic.twitter.com/EHKivYn4eh — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 5, 2022

