Uttarakhand rains: चारधाम यात्रा रोकी गई, IMD का राज्य में 'भारी बारिश' को लेकर रेड अलर्ट

Uttarakhand rains: लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के खतरे के निशान पार करने से राज्य में बाढ़, भूस्खलन जैसे हालात के बीच मौसम विज्ञान केंद्र उत्तराखंड ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि ऋषिकेश से आगे चारधाम की यात्रा प्रारम्भ न करें। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जो तीर्थयात्री जिस जगह पर यात्रा के लिए पहुंच गए हैं, वे मौसम साफ होने तक विश्राम करें। अन्यथा आपको नुकसान होगा और कहीं भी, कुछ भी अनहोनी होने की आशंका है।

उत्तराखंड में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि 7 एवं 8 जुलाई, 2024 को गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है।

मौसम एजेंसी ने आज और कल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई है।

आयुक्त विनय शंकर पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मौसम विभाग की 7-8 जुलाई को गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए, सभी भक्तों से आग्रह किया जाता है कि वे 7 जुलाई को ऋषिकेश से आगे चारधाम यात्रा शुरू न करें।" गढ़वाल आयुक्त ने तीर्थयात्रियों को खराब जलवायु परिस्थितियों के बीच अपनी आगे की यात्रा शुरू करने से पहले मौसम साफ होने तक प्रतीक्षा करने की सलाह दी।

पिछले कई दिनों में, उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण पहाड़ियों पर भूस्खलन हुआ है। परिणामस्वरूप, बद्रीनाथ की ओर जाने वाला राजमार्ग पहाड़ियों से मलबा गिरने के कारण कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है।

