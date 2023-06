उत्तराखंड: उत्तरकाशी में एक समुदाय के खिलाफ लगे 'दुकानें खाली करो' के पोस्टर, इलाके में बढ़ा तनाव

Highlights उत्तराखंड में लव जिहाद के आरोप में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जिले में एक खास समुदाय की दुकानों को खाली कराए जाने को लेकर पोस्टर चस्पा पुलिस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही है

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लव जिहाद का कथित मामला सामने आने के बाद तनाव का माहौल है। यहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मामले को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। इस बीच, उत्तरकाशी के बाजारों में एक पोस्टर के कारण हड़कंप मच गया है।

दरअसल, सोमवार देर रात को इलाके के बाजारों पर कुछ विशेष समुदाय की दुकानों पर पोस्टर लगाए गए है जिनमें मालिकों से 15 जून तक अपनी दुकानें खाली करने की धमकी दी गई है और ऐसा न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है।

शहर की कई दुकानों पर इस तरह से पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टरों और लोगों के विरोध की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दुकानों के सामने से पोस्टर हटा लिए है। हालांकि, इससे पहले भी 3 जून को कुछ अज्ञात लोगों ने जिले की कई दुकानों के शटर पर काली स्याही लगा दी थी।

Uttarakhand : People angry over rising numbers of Rape Jihad incidents in Uttarkashi.



A Mahapanchayt has been called on 15th June and posters have been stuck on Muslim Shops asking them to vacate by 15th June.#BajrangDal बजरंग दल#Bhagwa भगवा #Rohingyas रोहिंग्या pic.twitter.com/7O9f8TAt6u