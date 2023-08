उत्तराखंड: रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की चपेट में आई कार, 5 तीर्थयात्रियों की मौत

Highlights उत्तराखंड में भूस्खलन की चपेट में आने से पांच लोगों की मौत केदारनाथ जा रहे थे तीर्थयात्री मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन होने के कारण बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड के कारण एक कार मलबे की चपेट में आकर दब गई। मलबे में दब जाने से गुजरात के तीन तीर्थयात्रियों सहित कम से कम पांच तीर्थयात्रियों की मौत हो गई।

गौरतलब है कि गुप्तकाशी-गौरीकुंड राजमार्ग पर फाटा के पास तरसाली में भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क का 60 मीटर हिस्सा बह गया। श्रद्धालु एक कार में पवित्र मंदिर केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे, तभी फाटा और सोनप्रयाग के बीच पहाड़ से गिर रहे पत्थरों और शिलाओं की चपेट में आ गए।

जानकारी के अनुसार, लैंडस्लाइड के कारण केदारघाटी का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। जिला और पुलिस प्रशासन ने केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि जो जहां है फिलहाल वहीं रहे।

5 pilgrims killed as landslide debris falls on car in Uttarakhand's Rudraprayag



