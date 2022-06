उत्तराखंड: उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा, यमुनोत्री हाईवे पर गहरी खाई में गिरी बस, 22 तीर्थयात्रियों की मौत, 6 घायल

Highlights इस बस में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सवार थे 28 तीर्थयात्री, 22 मरे, 6 घायल मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा

उत्तरकाशी: देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रविवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डामटा रिखाऊं खड्ड के पास करीब 7 बजे एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें 28 यात्री सवार थे। हादसे में 22 यात्रियों की मौत हो गई है।

डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते बताया कि इस दुर्घटना में अब तक 15 शव बरामद हुए हैं। फिलहाल राहत व बचाव दल मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा ,रेस्क्यू कार्य जारी है। 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#Update | Uttarakhand: 15 bodies have been recovered so far after a bus carrying 28 pilgrims fell into a gorge near Damta in Uttarkashi district: DGP Ashok Kumar