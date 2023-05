भाजपा नेता की बेटी की मुस्लिम युवक के साथ होनी थी शादी, भारी विरोध के बाद रद्द किया गया, जानें पूरा मामला

By विनीत कुमार | Published: May 21, 2023 08:28 AM

भाजपा नेता यशपाल बेनाम की बेटी मोनिका की शादी एक मुस्लिम शख्स के साथ 28 मई को होनी थी। इनकी शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विरोध शुरू हो गया था।

भाजपा नेता की बेटी की शादी रद्द (प्रतिकात्मक तस्वीर)