UP Rajya Sabha Election 2022: यूपी पूर्व बीजेपी अध्यक्ष बाजपेई, राधा मोहन दास अग्रवाल सहित आठों उम्मीदवारों ने नामांकन किया, 11 सीट पर चुनाव, जानें क्या है गणित

UP Rajya Sabha Election 2022: उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आठों उम्मीदवारों ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। सपा के तीन प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है।

भाजपा उम्मीदवारों में लक्ष्मीकांत बाजपेई, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव, मिथिलेश कुमार और के लक्ष्मण शामिल हैं। उन्होंने विधानभवन के सेंट्रल हॉल में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे।

उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 255 सीटें जीती थीं, जबकि उसके सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 12 और निषाद पार्टी को छह सीटों पर विजय हासिल हुई थी। मुख्य विपक्षी दल सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को आठ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छह सीटें मिली थीं।

Lucknow, UP | Dr Laxmikant Vajpayee, Dr Radha Mohan Aggarwal, Surendra Singh Nagar, Baburam Nishad, Darshana Singh, Sangeeta Yadav, Dr K Laxman and Mithilesh Kumar files nomination from Uttar Pradesh for the upcoming Rajya Sabha polls in the presence of CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/cwLpstx5pV