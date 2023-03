Highlights उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में तैनात एक उपखंड अधिकारी (एसडीओ) को किया गया बर्खास्त। एसडीओ मारे जा चुके आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाकर उसे अपना आदर्श बताता था। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने मामले के सामने आने के बाद कर्मचारी को निलंबित कर जांच शुरू की थी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में तैनात एक उपखंड अधिकारी (एसडीओ) को कथित तौर पर आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाकर उसे अपना आदर्श बनाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित किशोर ने बताया कि उनकी संस्तुति पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन एम देवराज ने विभागीय एसडीओ रविंद्र प्रकाश गौतम की सेवा समाप्त कर दी है।

उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि एसडीओ आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाकर उसे अपना आदर्श बताता था। विभागीय सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2022 के जून महीने में फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज उपखंड-द्वितीय में तैनात एसडीओ रविंद्र प्रकाश गौतम ने अपने कार्यालय में आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगायी थी।

The Sub-Divisional Officer (SDO) of the #UttarPradesh Electricity department, says he will still hail slain global terrorist Osama bin Laden despite getting suspended. pic.twitter.com/VgXfdQqvc0