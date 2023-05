UP Bypoll Result 2023: स्वार सीट पर 3499 वोट से आगे एनडीए गठबंधन, आजम खान को लग सकता है झटका!, सपा प्रत्याशी पीछे

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 13, 2023 10:22 AM

UP Bypoll Result 2023: उत्तर प्रदेश विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव के लिए मतों की गिनती शनिवार सुबह शुरू हो गई है।

विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान हुआ था।

