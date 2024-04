UP Board 10th, 12th Result 2024: आज इतने बजे जारी होंगे नतीजे, टॉपर्स के बारे में इस लिंक के जरिए जानें

Highlights UP Board 10th, 12th Result 2024: इतने बजे आज जारी हो जाएंगे नतीजे UP Board 10th, 12th Result 2024: अब सभी छात्रों का इंतजार हो जाएगा खत्म UP Board 10th, 12th Result 2024: इस लिंक के जरिए देखें पूरे नतीजे

UP Board 10th, 12th Result 2024: कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के नतीजे को लेकर छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। इसे लेकर आधिकारिक घोषणा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSO) ने की है। इससे जुड़े 10वीं और 12वीं के रिजल्ट शनिवार यानी आज 20 अप्रैल, 2024 को घोषित हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 2 बजे बोर्ड जारी करेगा। अभी 2024 के दिए हुए एग्जाम में रिजल्ट UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in, upmsp.edu.in या result.upmsp.edu. पर जाकर अपने-अपने अंतिम परिणाम देख सकते हैं।

UP Board 10th, 12th Result 2024: यूपी बोर्ड आधिकारिक तौर पर नतीजे तो बताएगा ही, साथ में छात्रों के पास होने के प्रतिशत के बारे में भी बताएगा। इसके साथ यह भी माना जा रहा है कि एग्जाम में टॉप करने वालों के नाम भी बताएगा। हालांकि, छात्रों को सलाह ये है कि कक्षा 10, 12 वीं के छात्र अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स भी निकाल लें, जिससे वो अपने अंतिम नतीजे देख सकेंगे।

UP Board 10th, 12th Result 2024: मीडिय से बात करते हुए यूपी बोर्ड की सचिव दिव्य कांत शुक्ला ने बताया कि यूपी बोर्ड आज दोपहर 2:00 बजे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे घोषित करेगा। अंक यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in और एनआईसी की वेबसाइट upresults.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

UP Board 10th, 12th Result 2024: सबसे पहले तो आपको यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in results.upmsp.edu.in या upresults.nic. पर जाना होगा और फिर दूसरे स्टेप में UP Board Results 2024 पर इसे पढ़ते हुए आगे बढ़ना होगा।

UP Board 10th, 12th Result 2024: तीसरे स्टेप में नई खुली विंडो में ओपन करना होगा, इसके बाद 10वीं के रिजल्ट लिंक देखनी होगी। अंतिम में चौथे स्टेप में अपनी लॉगइन डिटेल्स को फिल कर सबमिट कर सकते हैं। इसके आखिर में आपके नतीजे शो हो जाएगा।

UP Board 10th, 12th Result 2024: शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड छात्रों की कुल संख्या 55,25,308 थी। हालांकि, 3 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी और यूपीएमएसपी के अनुसार, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कुल 55,25,308 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 29,99,507 उम्मीदवार हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, जबकि 25,25,801 उम्मीदवार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हुए।

