UP BJP Political live Updates: सीएम योगी मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन में होगा बड़ा बदलाव, 10 सीट पर उपचुनाव के बाद होंगे फेरबदल

Highlights UP BJP Political Updates deputy CM Keshav Maurya: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी उठापटक को लेकर भाजपा पर हमला किया। UP BJP Political Updates deputy CM Keshav Maurya: अखिलेश ने कहा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में शासन-प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। UP BJP Political Updates deputy CM Keshav Maurya: भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है।

UP BJP Political Updates deputy CM Keshav Maurya: लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में बदलाव होने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन संगठन और मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर उपचुनाव के बाद फेरबदल किया जाएगा। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बैठक हो रही है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी उठापटक को लेकर भाजपा पर हमला किया।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सांसद अखिलेश ने कहा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में, उप्र में शासन-प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचनेवाला भाजपा में कोई नहीं है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की। भाजपा अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद भाजपा मुख्यालय से बाहर निकलते समय मौर्य ने मीडियाकर्मियों के सामने कोई टिप्पणी नहीं की। सूत्रों ने बताया कि नड्डा भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की।

#WATCH | On being asked about SP chief Akhilesh Yadav alleging infighting in BJP, UP Minister & National President of Nishad Party, Dr Sanjay Kumar Nishad says," There is nothing like this. Everyone is working together. If work was not being done, then how could Uttar Pradesh see… pic.twitter.com/a85w3oakCz