Uttarakhand: उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 यात्रियों की मौत; सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश

Uttarakhand: चार धाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी इलाके में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमे सवार पांच लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत छह लोग सवार थे। उत्तरकाशी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल सिंह ने पीटीआई को बताया कि एक व्यक्ति को बचा लिया गया है, लेकिन अन्य के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। राहत और बचाव कार्य जारी है, प्रशासन और आपातकालीन टीमें दुर्घटनास्थल पर मौजूद हैं।

यह घटना सीमावर्ती उत्तरकाशी जिले में गंगनानी के पास हुई। इसमें छह यात्रियों और उसके कैप्टन को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर शामिल था।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami has expressed grief over the death of 5 people in a helicopter crash near Gangani in Uttarkashi.



The Chief Minister has directed the administration to provide all possible assistance to the injured and investigate the accident. SDRF and… https://t.co/6RngfisdFS