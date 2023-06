पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हुआ कथित हमला, टीएमसी ने किया इनकार

कोलकोता: केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर शनिवार को कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हमला किया, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी ने खारिज कर दिया। यह घटना साहिबगंज क्षेत्र में हुई जब प्रमाणिक ने प्रखंड विकास कार्यालय का दौरा करने का प्रयास किया जहां आगामी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच चल रही थी।

मंत्री ने दावा किया कि वह टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा "बीडीओ कार्यालय के लिए सड़क को अवरुद्ध करने और कदाचार में लिप्त होने" की रिपोर्ट के बाद वहां गए थे। उन्होंने कहा, “जब मैंने बीडीओ कार्यालय जाने का प्रयास किया, तो मेरे काफिले पर पथराव किया गया। हम पर बम फेंके गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा और हमारे उम्मीदवारों के कागजात नष्ट कर दिए। यह शर्मनाक है कि पुलिस महज तमाशबीन बनकर खड़ी रही।'

केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 144 का हवाला देते हुए बीडीओ कार्यालय में प्रवेश करने से रोका गया, जबकि "टीएमसी कार्यकर्ताओं को कार्यालय परिसर के बाहर इकट्ठा होने दिया गया।" हालांकि, टीएमसी ने इन आरोपों को 'आधारहीन' करार दिया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नामांकन पत्रों की जांच केंद्रीय बलों की उपस्थिति में की जानी चाहिए। टेलीविजन फुटेज में दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प दिखाई गई, जिसमें कहासुनी के दौरान देशी बम फेंके गए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, टीएमसी नेता और उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने भाजपा पर "राज्य में शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने" का आरोप लगाया।

Shame that MoS Home @NisithPramanik stopped and his convoy was attacked. If this is the behaviour with a union MoS, imagine how worse it would be with common people. pic.twitter.com/FstEIxQEUZ