वीडियो: "विदेशी नहीं जानते कि राहुल गांधी..., हमारी नहीं- उम्मीद है अपने शुभचिंतकों के सुनेंगे कांग्रेस नेता...", बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश की एकता के लिए खतरा बताया है। उन्होंने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयानों के कुछ क्लिप शेयर कर उन्हें 'पप्पू' तक कहकर संबोधन किया है। केंद्रीय कानून मंत्री यहीं नहीं रूके और उन्होंने कई और ट्वीट कर कांग्रेस नेता पर जमकर निशाना साधा है।

दरअसल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को एक शख्स द्वारा यह समझाया गया था कि वे उनके शुभचिंतक है, ऐसे में वे भी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह किसी दूसरे देश में भारत के खिलाफ न बोला करें, ऐसा वह उम्मीद करते है। शख्स के अनुसार, जिस तरीके से उनकी दादी भारत के खिलाफ नहीं बोलती थी, उन्हें उम्मीद है कि राहुल इंदिरा गांधी से कुछ सीख लेंगे।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा शेयर किए हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक वीडियो में राहुल गांधी को एक शुभचिंतक द्वारा यह कहते हुए सुना गया है कि वे उम्मीद करते है कि राहुल अपनी दादी इंदिरा गांधी से कुछ सीखेंगे। उन्होंने कहा है कि 'आपकी दादी इंदिरा गांधी ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया। वह मेरे लिए बड़ी बहन की समान थीं। वह एक शानदार महिला थीं। वह एक बार यहां लंदन आईं थीं। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मोरारजी देसाई को लेकर सवाल पूछा गया कि उनका क्या अनुभव रहा?

