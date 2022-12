राहुल गांधी पर हमलावर हुए अनुराग ठाकुर, कहा- तवांग पर हमसे सवाल करने से पहले उन्हें जवाब देना चाहिए

Highlights अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 के बाद पूर्वोत्तर में शांति का दौर शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि उग्रवादी हिंसा में 80 फीसदी कमी, नागरिक मौतों में 89 फीसदी की कमी और 2014 के बाद 6000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ठाकुर ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद में 265 फीसदी की कमी आई।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 के बाद पूर्वोत्तर में शांति का दौर शुरू हुआ। उग्रवादी हिंसा में 80 फीसदी कमी, नागरिक मौतों में 89 फीसदी की कमी और 2014 के बाद 6000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। वामपंथी उग्रवाद में 265 फीसदी की कमी आई। उन्होंने पाकिस्तान पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि जहां भारत दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कर रहा है, वहीं हमारे कुछ पड़ोसी देश आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और जोर-शोर से इसके पक्ष में बोल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका असली चेहरा सामने आ गया है।

While India is bringing the world together against terrorism, some of our neighbouring countries are backing terrorism and loudly speaking in favour of it. Their true face has been revealed on n international level: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/U295MzTXmd — ANI (@ANI) December 19, 2022

Modi government did not hesitate to ban an outfit (PFI) that promoted radicalisation on the pretext of social welfare, we conducted thorough probe against the outfit and arrested its members. Action against radical organisations will continue: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/lXQhkCuh0U — ANI (@ANI) December 19, 2022

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने सामाजिक कल्याण के बहाने कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले एक संगठन (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं किया, हमने संगठन के खिलाफ गहन जांच की और उसके सदस्यों को गिरफ्तार किया। कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि तवांग पर हमसे सवाल करने से पहले राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, क्या वह चीनी अधिकारियों के साथ थे, जबकि भारतीय सेना डोकलाम मुद्दे पर चीन के सैनिकों से लड़ रही थी?

If you look at the conviction rate in terror financing it is 94%. It is just because of the policies adopted and the new laws made and other international conferences held in India: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/8WkoREMt9h — ANI (@ANI) December 19, 2022

Before questioning us on Tawang,Rahul Gandhi must answer,was he with Chinese officials while Indian Army was fighting China troops over Doklam issue? Did he question our Army at that time? Did Rajiv Gandhi foundation take funding from Chinese authorities?: Union Min Anurag Thakur pic.twitter.com/HKdnabbaU7 — ANI (@ANI) December 19, 2022

ठाकुर ने आगे कहा कि क्या उन्होंने उस समय हमारी सेना पर सवाल उठाया था? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी अधिकारियों से ली थी फंडिंग? उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस है। निर्णायक कार्रवाई ने हमें निश्चित परिणाम दिए हैं। यदि आप सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक को देखें और आतंकवादियों के खिलाफ स्ट्राइक के बाद 2014 से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में 168 फीसदी की कमी आई है। अगर आप टेरर फंडिंग में कन्विक्शन रेट देखें तो यह 94 फीसदी है।

Bilawal Bhutto’s statement and Pak minister’s threat, show the pressure India’s strict actions & probes have put on terrorism. Pakistan must stop backing terrorism and terror funding or else they themselves will face the heat of it: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/JU0n0NbakN — ANI (@ANI) December 19, 2022

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह सिर्फ अपनाई गई नीतियों और बनाए गए नए कानूनों और भारत में आयोजित अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के कारण है। बिलावल भुट्टो का बयान और पाक मंत्री की धमकी आतंकवाद पर भारत के सख्त कार्रवाइयों और जांच के दबाव को दिखाती है। पाकिस्तान को आतंकवाद और टेरर फंडिंग को समर्थन देना बंद करना चाहिए नहीं तो उसे खुद ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

