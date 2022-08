CAA को लेकर आई बड़ी खबर, अमित शाह ने बताया कब लागू करेंगे कानून

Highlights शाह ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के समाप्त होने पर सीसीए को लागू किया जाएगा अमित शाह ने यह आश्वासन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को दिया है शाह बोले- विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बावजूद सीएए को लागू किया जाएगा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण के तीसरे अभियान की समाप्ति के बाद नागिकता कानून (संशोधित) यानी सीएए को लागू करेगी। मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के समाप्त होने पर सीसीए को लागू किया जाएगा। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासियों ( हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता देने का प्रावधान है।

दरअसल, अमित शाह ने यह आश्वासन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को दिया, जब उन्होंने मंगलवार को संसद भवन में उनसे मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में भाजपा के कामकाज के साथ-साथ संगठन के मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद, अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया है कि केंद्र सरकार सीएए के लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी, जब कोविड टीकाकरण की तीसरी खुराक पूरी हो जाएगी।

A lot of things were discussed, not everything can be disclosed as I'm a disciplinary soldier of BJP. But I had 2 main agendas - HM assured me of taking an action to root out SSC recruitment scam & to release CAA draft after COVID precaution dose exercise: WB LoP Suvendu Adhikari pic.twitter.com/rSjWGZt4aR