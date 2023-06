भयावह वीडियो: बिहार के सुल्तानगंज में दूसरी बार ताश के पत्तों की तरह ढहा निर्माणाधीन पुल, इलाके में मची अफरातफरी

Highlights बिहार में भागलपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक निर्माणधीन पुल के गिरने की बात सामने आई है। इस पुल का एक हिस्सा पिछले साल भी टूट कर गिर गया था।

पटना: बिहार में भागलपुर जिले से एक बड़े हादसे की फुटेज सामने आई है। खगड़िया के अगुवानी-सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बना एक पुल देखते ही देखते पानी में गिर गया। ऐसे में वहां मौजूद स्थानीयों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है।

सोशल मीडिया पर जारी कई वीडियो में यह देखने को मिला है कि कैसे पुल का एक-एक हिस्सा पानी में गिर रहा है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी भी मच गई थी। जानकारी के अनुसार, घटना के बाद वहां काम कर रहे कई मजदूर के लापता होने की भी बात सामने आ रही है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि बिहार के खगडिया जिले मे बन रहे अगुवानी पुल का आधा हिस्सा बीच नदी में भरभरा कर गिर गया है। बताया जा रहा है की परबत्ता प्रखंड में गंगा नदी में बने रहें पुल का आधा हिस्सा गिरा है। पुल गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है की इस घटना के बाद कई मजदूर लापता हो गए हैं।

1710 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल

गौरतलब है कि इस पुल के चालू हो जाने से उत्तर बिहार के कई जिलों की दूरी कम हो जाती। सितंबर 2015 में 1710 करोड़ रुपए की लागत से पुल और एप्रोच पथ का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पूर्व में पुल का निर्माण कार्य नवंबर 2019 में पूरा करने का डेडलाइन था, जिसे बढ़ाकर जुलाई 2021 किया गया था।

अब 2023 के अंत तक पुल के पूरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। बता दें कि एसपी सिंगला कंपनी को इसके निर्माण की जिम्मेवारी दी गई थी। इसका एक हिस्सा पहले भी गिर चूका था जिसको लेकर राज्य सरकार के काम काज पर सवालिया निशान खड़े किये जा रहे थे।

#WATCH | Under construction Aguwani-Sultanganj bridge in Bihar’s Bhagalpur collapses.



(Source: Video shot by locals) pic.twitter.com/PIh2GBXgcY — ANI (@ANI) June 4, 2023

काम बंद होने के बाद गिरा था पुल- रिपोर्ट

जानकारी के अनुसार, करीब शाम छह बजे यह पुल गिरा है और जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस वक्त पुल पर काम बंद हो गया था। ऐसे में जब ये पुल गिरा तो पानी में कुछ दूर तक तेज लहर भी उठी थी जिसे देख स्थानीय काफी सहम गए थे। इस पुल के कई हिस्सों पर खड़े इस मंजर को देख रहे लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया है।

