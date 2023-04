असद अहमद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उमेश पाल की मां और पत्नी ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Highlights यूपी एसटीएफ ने झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया। उमेश पाल की पत्नी और मां ने सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। उमेश की मां ने सीएम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है।

लखनऊ: यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया। विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून व्‍यवस्‍था) प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्‍याकांड में वांछित, पांच पांच लाख रूपये के इनामी असद और गुलाम की एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। ऐसे में उमेश पाल की पत्नी और मां ने सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया।

UP | I thank CM Yogi ji for serving justice and I appeal to him to give us justice ahead also. We have full faith in CM: Shanti Devi, Umesh Pal's mother in Prayagraj pic.twitter.com/ehL6j8VR8U