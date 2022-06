सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान, फेसबुक लाइव में भावुक भाषण के जरिये की घोषणा

Highlights शिंदे गुट की संख्याबल के आगे हार मान ली उद्धव ठाकरे ने, दिया सीएम पद से इस्तीफा ठाकरे सरकार को बचाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस ने भरसक प्रयास किया लेकिन फेल हो गये

मुंबई: उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। फेसबुल लाइव में बेहद भावुक देते हुए उद्धव ठाकरे ने सीएम पद छोड़ने के साथ विधान परिषद से भी इस्तीफा देने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए समय न दिये जाने के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आखिरकार शिंदे गुट की संख्याबल के आगे हार मान ली और सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया।

एकनाथ शिंदे की बगावत के कारण अल्पमत में चल रही ठाकरे सरकार को बचाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस ने भरसक प्रयास किया और अपने दलों के विधायकों को पूरी तरह से बांधकर रखा लेकिन शिवसेना, जो इस सरकार की अगुवाई कर रही थी वो ही अपने विधायकों की बगावत को शांत नहीं कर सकी और अंत में उद्धव ठाकरे सरकार की विदाई हो गई।

"I am resigning as the Chief Minister," Maharashtra CM Uddhav Thackeray announces pic.twitter.com/RBDWHzchYx