Narendra Modi In Agra: 'जब तक मोदी जिंदा है, पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा', आगरा में बोले मोदी

Narendra Modi In Agra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के आगरा में थे। यहां पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले कान खोलकर सुन लें कि जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है, उनकी जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वो लूट का पैसा गरीबों को मिलेगा।

#WATCH | Addressing a public gathering in Agra, Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says, "...Will you let go of your property to the corrupt SP-Congress alliance? Before looting the SC, ST and OBC rights and eyeing women's mangal sutra- 'Jab tak Modi zinda hain, aisa koe… pic.twitter.com/vfz6cACnv9