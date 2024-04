TS SSC 10th Results 2024: छात्राओं ने लड़को को पीछे छोड़ा, 93.23 फीसदी लड़कियों ने परीक्षा की पास, यहां देखें

Highlights माध्यमिक शिक्षा मंडल (बीएसई) तेलंगाना ने नतीजे जारी किए छात्राएं लड़को से आगे रहीं इसके साथ लड़कों के पास होने का प्रतिशत भी घट गया

TS SSC 10th Results 2024: माध्यमिक शिक्षा मंडल (बीएसई) तेलंगाना ने तेलंगाना एसएससी 10वीं परीक्षा, 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार कुल 4 लाख बच्चों ने परीक्षा पास की है। जारी हुए डाटा के अनुसार, 2023 की परीक्षा में कुल 4,84,370 छात्रों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 4,19,460 बच्चों ने परीक्षा पास की है। इस तरह से कुल 86.6 फीसदी छात्रों ने परीक्षा पास कर ली है।

