त्रिपुरा में उल्टा रथ यात्रा दुर्घटना: पीएम मोदी ने पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान, सीएम माणिक साहा ने दिया हरसंभव मदद का आश्वासन

Highlights लोहे से बने रथ को हजारों लोग खींच रहे थे, तभी वह 133 केवी (किलो वोल्ट) के केबल के संपर्क में आ गया। हादसे के दौरान रथ के हिस्सों में तुरंत ही आग लग गई और इसकी चपेट में लोग भी आ गये और वे सड़क पर गिर गए। मुख्यमंत्री माणिक साहा स्थिति का जायजा लेने के लिए कुमारघाट पहुंचे जो अगरतला से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है।

अगरतला: त्रिपुरा के उनाकोटि जिले में बुधवार को हाईटेंशन तार के संपर्क में आने के बाद एक रथ में आग लगने से दो बच्चों सहित सात व्यक्तियों की मौत हो गई और 16 अन्य झुलस गए। यह घटना इस्कॉन द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ के 'उल्टा रथ यात्रा' उत्सव के दौरान कुमारघाट इलाके में शाम करीब साढ़े चार बजे हुई। लोहे से बने रथ को हजारों लोग खींच रहे थे, तभी वह 133 केवी (किलो वोल्ट) के केबल के संपर्क में आ गया।

इस उत्सव के दौरान भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के एक सप्ताह बाद अपने मुख्य मंदिर लौट आते हैं। हादसे के दौरान रथ के हिस्सों में तुरंत ही आग लग गई और इसकी चपेट में लोग भी आ गये और वे सड़क पर गिर गए। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है।

Rs. 2 lakh ex-gratia from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased and Rs. 50,000 would be given to those injured in the mishap in Tripura: PM @narendramodi