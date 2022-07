चंडीगढ़ के स्कूल में बड़ा हादसा, 250 साल पुराना पेड़ गिरा, 1 छात्रा की मौत,19 घायल

Highlights 250 साल पुराना पेड़ गिरने के बाद 16 छात्राएं दब गई थी एक छात्रा को जब अस्पताल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया हादसे के बाद कई स्कूलों को पुराने पेड़ों को लेकर जांच की जाएगी

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर 9 के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से एक बुरी खबर सामने आई है। स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि 250 साल पुराना एक पेड़ छात्राओं पर गिर गया। हादसा उस वक्त हुआ जब छात्राएं लंच कर रही थी। जानकारी के मुताबिक हादसे में एक छात्रा की जान चली गई है । 19 छात्राएं घायल बताई जा रही हैं। कुछ छात्राओं को हलकी चोटें आई जबकी लगभग 15 छात्राओं को सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद स्कूल में हंगामा मच गया। वहीं हादसे की जानकारी के बाद अभिभावक स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया है।



हादसे के दौरान पेड़ के नीचे 16 छात्राएं दब गई थी जिन्हे बामुश्किल बाहर निकाला गया। हिराक्षी नाम की छात्रा को पीजीआई ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि बाकी 15 छात्राओं का सेक्टर 16 में इलाज चल रहा है। स्कूल में हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया । मौके पर पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और घटना की जानकारी ली है। स्कूल पहुंचे चिंतित अभिभावकों ने भी स्कूल में हंगामा किया।



पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हादसे पर दुख जताया है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में बता दें कि जो पेड़ गिरा है वो हेरिटेज वृक्ष था और लगभग 250 साल पुराना बताया जा रहा है। हादसे को लेकर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही बाकी स्कूलों में भी इस तरह के पेड़ों को लेकर जांच की जाएगी और 2 दिन के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सर्वे करेगा ।

