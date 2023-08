"सोनिया गांधी और राहुल पर चले देशद्रोह का मुकदमा...", लोकसभा में राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस के लिए क्यों कही ये बात, देखें वीडियो

Highlights राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग की राज्यवर्धन सिंह ने साल 2008 के ओलंपिक गेम्स का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली:भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गुरुवार को कांग्रेस की आलोचना की और दावा किया कि पार्टी नेता सोनिया और राहुल गांधी 2008 बीजिंग ओलंपिक के दौरान शोपीस इवेंट में पार्टी कर रहे भारतीय एथलीटों से मिलने के बजाय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मिले थे।

राज्यवर्धन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गद्दारी करने के लिए देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।"

भाजपा नेता ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मैं 2008 बीजिंग ओलंपिक (चीन में) में था। हमें पता चला कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमसे मिलने आ रहे हैं। वे हमसे मिलने नहीं आए।

#WATCH | BJP MP Rajyavardhan Rathore says, "I was at the 2008 Beijing Olympics (in China). We came to know that Sonia Gandhi and Rahul Gandhi are coming to meet us. They didn't come to meet us. They met the Communist Party of China. They should be tried for treason..." pic.twitter.com/u9tFIcOVL7