Mumbai rain updates: रद्द हुईं ट्रेनें, BEST की बसों का मार्ग बदला, स्कूलों की छुट्टी, जानें डिटेल

Mumbai rains:मुंबई और उसके उपनगरों में रात भर भारी बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जलजमाव हुआ, बेस्ट बसों का मार्ग बदलना पड़ा और सोमवार, 8 जुलाई को कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। उपनगरीय ट्रेन सेवाएं, विशेष रूप से मध्य रेलवे, धीमी गति से चल रही थीं। दोनों शहरों के बीच प्रमुख ट्रेनों में से एक पुणे-मुंबई डेक्कन क्वीन को भी भारी बारिश के कारण दिन भर के लिए रद्द कर दिया गया।

-बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कहा कि मुंबई में सोमवार देर रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक छह घंटों में विभिन्न स्थानों पर 300 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है।

-कुछ निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं।

-बीएमसी ने कहा कि सोमवार को भी भारी बारिश की आशंका है।

-छात्रों को असुविधा से बचने के लिए, मुंबई (बीएमसी क्षेत्र) के सभी बीएमसी, सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों के लिए पहले सत्र की छुट्टी घोषित की गई है। बीएमसी ने कहा कि स्थिति की समीक्षा के बाद अगले सत्र के निर्णय की घोषणा की जाएगी।

1) 12110 (एमएमआर-सीएसएमटी)

2) 11010 (पुणे-सीएसएमटी)

3) 12124 (पुणे सीएसएमटी डेक्कन)

4) 11007 (पुणे-सीएसएमटी डेक्कन)

5) 12127 (सीएसएमटी-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस)

हालांकि, बारिश का पानी कम होने के बाद सायन और भांडुप स्टेशनों पर सेंट्रल लाइन पर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गईं।

बस परिवहन ने कहा कि मुंबई में बारिश के कारण हुए जलभराव के कारण बेस्ट की कई बसें अपने नियमित मार्ग से हट गईं। यहां सूची है:

Mumbai | Due to waterlogging triggered by rain, many BEST buses diverted from their regular route, says BEST Bus Transport. pic.twitter.com/MO8cpwu5YE